Airbnb a dévoilé les 10 départements les plus recherchés sur son site pour les vacances de la Toussaint. La Loire figure en 1ère position des logements les plus abordables, la Haute-Loire en 4è position et le Puy-de-Dôme en 5ème position.

Selon Airbnb, “les recherches effectuées pendant le premier semestre pour des séjours en France pendant les vacances de la Toussaint 2022 ont fortement augmenté“.