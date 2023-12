Airbnb révèle les tendances pour l’année 2024

À l’approche de la fin d’année 2023, Airbnb dévoile les destinations les plus convoitées l’année prochaine. Sans surprise, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 attireront de nombreux voyageurs en France, mais de nouvelles destinations émergent offrant une pléthore de découvertes culturelles captivantes comme Indianapolis aux États-Unis, Osaka au Japon ou Maceió au Brésil.

Les Français eux aussi se rapprocheront des sites qui accueilleront les Jeux Olympiques

Les voyageurs français souhaitent être au cœur de l’action et se rapprocher des villes accueillant les Jeux. En effet, plusieurs villes olympiques ont vu une forte croissance des recherches sur la plateforme à l’aube de Paris 2024. On observe une croissance importante du nombre de recherches pour Paris, sa proche banlieue, et Lille, à l’instar des voyageurs internationaux.

En dehors de ces villes, les Français privilégient le bord de mer, notamment dans le Sud Ouest. Ils découvriront également des villes riches en histoire, comme Reims où ils pourront admirer sa cathédrale gothique ou Bayeux, une ville connue pour son littoral mais également son riche héritage médiéval:

Versailles, Île-de-France Boulogne-Billancourt, Île-de-France Lille, Hauts-de-France Paris, Île-de-France, France Nanterre, Île-de-France Bayeux, Normandie Reims, Grand Est Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Biscarrosse, Nouvelle-Aquitaine Saint-Aignan, Centre-Val de Loire



À l’approche de la nouvelle année, voici les destinations les plus en vogue pour les voyageurs à découvrir en 2024 :