Airbnb reverse plus de 3 millions d’euros de taxe de séjour dans la région

Airbnb a reversé plus de 3,2 millions d’euros de taxe de séjour aux communes de la région. Dans le détail, la plateforme a reversé plus de 390 000 € aux communes de Saône-et-Loire en 2023.



La somme atteint même 1,2 million d’euros pour les communes de Côte-d’Or donc 520 000 euros rien que pour la ville de Dijon.



En tout, Airbnb a reversé plus de 187 millions d’euros de taxe de séjour à plus de 24.500 communes françaises pour le compte des hôtes en 2023, soit une hausse de 25% par rapport à 2022.



C.B.