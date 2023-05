Aix-en-Provence : le Festival de la bière de retour début juin

Du 1er au 3 juin prochain, le Festival de la bière va faire son grand retour au 6MIC d’Aix-en-Provence. À cette occasion, 28 brasseries artisanales seront sur place pour faire goûter leurs produits aux visiteurs attendus nombreux. En plus de la bière, de nombreux concerts et DJ sets auront lieu à cette occasion sur les trois jours. Donc si vous aimez la musique et la bière, il s’agira certainement de “the place to be” !