Aix-en-Provence : les frères Guérini condamnés en appel dans l’affaire des marchés truqués

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné mercredi le sénateur Jean-Noël Guérini, à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et cinq ans d’inéligibilité pour le trucage de marchés publics. Il purgera sa peine à domicile avec un bracelet électronique. Jean-Noël Guérini a indiqué qu’il se pourvoit en cassation. Il reste donc sénateur, dans l’attente d’un nouveau procès.

Son frère Alexandre Guérini, 65 ans, entrepreneur dans le secteur des déchets, a lui écopé de six ans de prison ferme pour abus de confiance, trafic d’influence, blanchiment et recel de prise illégale d’intérêt. Un mandat de dépôt a été prononcé à l’audience et il retourne donc en prison. La Justice prononce également à son encontre l’interdiction de diriger une entreprise commerciale pour cinq ans. Lui aussi se pourvoit en cassation.