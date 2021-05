Alain Fischer espère “laisser tomber le masque” d’ici la fin de l’été

Leader de la stratégie vaccinale française, Alain Fischer est l’un des premiers à parler d’un possible retour à la vie normale dans les mois à venir.



Tandis que la stratégie vaccinale progresse en France et que le gouvernement organise petit à petit le déconfinement, le professeur Alain Fischer s’est fixé l’objectif de “laisser tomber le masque” d’ici la fin de l’été. “Si tout le monde y met du sien, des politiques aux professionnels de santé à la population, on devrait y parvenir.”



Dans les Alpes maritimes, l’assouplissement du port du masque en extérieur décidé ce mardi 4 mai fait encore débat. À cette occasion, le ministre de la Santé Olivier Véran, avait lui aussi évoqué la possibilité d’un abandon du port du masque cet été.



Dans le but d’accélérer la campagne, la vaccination sera ouverte à toutes les personnes majeures à partir du 12 mai. Pour simplifier la vie de chacun, le développeur du site Covid-Tracker a annoncé la fonctionnalité “Chrono Dose” pour accéder à une dose de vaccination disponible dans les 24 heures.