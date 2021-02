La chaîne de supermarché Aldi a ouvert ses portes le 10 février à Décines. En effet, le magasin remplace l’enseigne de Leader Price et s’ajoute ainsi aux 886 magasins de l’Hexagone.



Dirigée par Souhmaya Hassen et son adjoint, Timothée Bruyère, le magasin dispose de trois caissiers et de deux personnes pour la mise en rayon. Un vigile est également sur place.



Ces horaires d’ouverture :

– Lundi au samedi, de 8h à 18h.

– Dimanche, 8h30 à 13h.