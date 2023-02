Alerte à la bombe : trois mineurs mis en examen après avoir lancé des menaces dans plusieurs établissements

Quelques jours après la rentrée du mois de janvier, plusieurs établissements français, dont le lycée de Camus-Sermenaz de Rillieux, avaient reçu des menaces d’ordre criminel via les espaces numériques de travail (ENT) et avaient dû être évacués.

D’après RTL, il s’agissait en fait d’un canular commis par trois mineurs, originaires de la Gironde, des Bouches-du-Rhône et du Val-de-Marne, âgés de 14, 15 et 17 ans. Ces derniers ont été placés en garde à vue le 31 janvier par les policiers de l’Office central de lutte contre la criminalité numérique de la police judiciaire et une information judiciaire a été ouverte à leur encontre.