Alerte à la neige dans 8 départements de la région

Météo France a placé les départements de l’Ain et de l’Isère en vigilance jaune “neige-verglas” à partir de ce vendredi 22 janvier 17h.



La vigilance jaune est levée pour la matinée de samedi, entre 6h et midi. Les départements pourraient de nouveau être placés en vigilance jaune samedi après-midi.



Autres départements concernés par cette vigilance ce vendredi : la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire et le Cantal.