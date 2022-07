Alerte orages : le Rhône placé en vigilance orange

En raison des fortes chaleurs, le département du Rhône et Lyon ont été placés ce lundi 18 juillet en alerte canicule. Cette fois-ci, depuis ce mercredi 20 juillet, la ville de Lyon est classée en vigilance orange pour les orages.

Les prévisions indiquent des fortes précipitations et des vents violents allant jusqu’à plus de 70km/h. Des fortes pluies et grêles sont également attendues. La ville appelle à la vigilance et va fermer les parcs.