Alexandre Vincendet a annoncé qu’il ne serait pas candidat à la présidence des Républicains du Rhône

Selon nos confrères de Lyon Mag, Alexandre Vincendet, député de la 7e circonscription du Rhône et ancien maire de Rillieux-la-Pape, a annoncé qu’il ne se représenterait pas pour effectuer un troisième mandat comme président des Républicains du Rhône. Une annonce faite lors de la rentrée du parti politique de droite à Bron. D’après le média local, Alexandre Portier, députée du Beaujolais, pourrait être intéressé par le poste et tenter de succéder à celui qui aurait des vues sur la Métropole de Lyon et d’ores et déjà les échéances de 2026.