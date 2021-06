Alexia Chartereau débarque à l’ASVEL féminin

L’intérieure Alexia Chartereau sera lyonnaise la saison prochaine. La joueuse de 22 ans, qui vient d’être nommée meilleure joueuse du championnat de France sous les couleurs de Bourges, comptabilise déjà 54 sélections en équipe de France.



Elle compte deux médailles d’argent européennes, en 2017 et 2019. Elle a été sélectionnée pour participer à l’EuroBasket Women 2021, qui commence la semaine prochaine.



Pour le président de l’ASVEL féminin, Tony Parker “C’est toujours l’un de nos objectifs de faire venir les meilleures Françaises dans notre équipe et Alexia est une véritable fer de lance de sa génération. Son titre de MVP est largement mérité pour récompenser sa polyvalence technique et son état d’esprit irréprochable.”

FFBB/Bacot