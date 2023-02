Alexis Pinturault champion du monde du combiné à Courchevel

Alexis Pinturault a remporté le combiné des Mondiaux à Courchevel ce mardi. En tête après le super-G, le Français de 31 ans s’offre son deuxième titre mondial de la discipline après un slalom maîtrisé. Il s’agit de la première médaille pour l’équipe de France dans ces championnats à domicile. Les Autrichiens Marco Schwarz et Raphael Haaser complètent le podium.

Deux ans après avoir lâché son titre mondial à Marco Schwarz, pour quatre centièmes, Alexis Pinturault s’est offert la plus belle des revanches. Le Français a résisté au retour du tenant du titre, Marco Schwarz (2e, +0”10), le seul à avoir fait trembler le skieur de Courchevel jusqu’à une faute dans la dernière banane du parcours.

Alexis Pinturault s’offre une belle récompense, lui qui pense à ces Mondiaux à domicile depuis un an et demi, et non plus au gros globe de cristal, qu’il avait remporté en 2021. Désormais triple médaillé olympique, septuple médaillé mondial, vainqueur de cinq petits globes et un gros globe de cristal, le Français continue de construire son magnifique palmarès, même s’il lui manque encore une médaille d’or olympique.

En tout cas, le compteur de médailles français est débloqué dès le deuxième jour de compétition. Cela ne pouvait pas mieux mieux débuter pour les Bleus !