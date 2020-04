Allemagne : une centenaire s’échappe d’un EHPAD pour retrouver sa fille

Le confinement n’est pas une affaire facile, surtout pour les personnes âgées qui vivent en maison de retraite et qui n’ont plus le droit aux visites.



Dans la ville de Brunswick, deuxième plus grande ville de Basse-Saxe en Allemagne, une dame âgée de 101 ans, s’est échappée lundi d’une maison de retraite. Elle voulait absolument fêter l’anniversaire de sa fille malgré les interdits imposés par le confinement.



Centenaire, mais déterminée, elle s’est enfuie par la sortie de secours de son EHPAD. Retrouvée dans une rue non loin de sa maison de retraite par une patrouille de police, la veille dame affirme alors vivre chez sa fille et non dans la résidence pour personnes âgées.



Les policiers la conduisent chez sa fille. Cette dernière dévoile que cela fait deux semaines que sa mère vit dans cet EHPAD.



Pleine de volonté, la centenaire a donc finalement pu apercevoir sa fille depuis la fenêtre de la voiture de police.