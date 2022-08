Allergies à l’ambroisie : le Rhône, l’Ain et l’Isère passent en alerte rouge

Le risque d’allergie aux pollens d’ambroisie augmente considérablement ces dernières heures. Le retour d’un temps sec et ensoleillé ne va pas arranger les choses. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé le Rhône, l’Ain, l’Isère, mais aussi la Drôme et l’Ardèche en alerte rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Le RNSA prévient que “si les pluies orageuses […] ont pu apporter un peu de répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol, le retour d’un temps sec, ensoleillé et chaud ces prochains jours viendra favoriser l’émission des fortes concentrations de pollens d’ambroisie dans l’air”.