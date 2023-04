Amandine Henry devrait quitter l’OL en fin de saison

D’après nos confrères du Progrès, la milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Amandine Henry devrait quitter le club rhodanien en fin de saison. Elle devrait traverser l’Atlantique et signer avec la franchise américaine d’Angel City à Los Angeles en Californie. Pour rappel, l’ancienne capitaine de l’équipe de France a un palmarès fourni entre Rhône et Saône. Elle a remporté 13 championnats de France avec l’OL, 7 Ligues des champions et 7 Coupes de France.