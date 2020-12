Amandine Petit sacrée Miss France, Anaïs Roux dans le top 15

Ce samedi 19 décembre avait lieu la centième cérémonie des Miss France. Amandine Petit, qui représentait la Normandie, a été couronnée. La lyonnaise Anaïs Roux termine elle dans le top 15.

Dans une salle du Grand Carrousel, au Puy du Fou, vide en raison de l’épidémie de COVID 19, les vingt-neuf Miss régionales se sont disputé l’écharpe de Miss France, ce samedi. Au terme de la soirée, présentée par Jean-Pierre Foucault, c’est Amandine Petit, 23 ans, Miss Normandie, qui a été couronnée. Elle devance April Benayoum, Miss Provence et première dauphine. Lara Gautier (Miss Côte d’Azur), Aurélie Roux (Miss Alsace) et Lou-Anne Lorphelin (Miss Bourgogne) terminent respectivement deuxième, troisième et quatrième dauphine.

Anaïs Roux, Miss Rhône-Alpes, s’est quant à elle hissée parmi les quinze demi-finalistes. Elle avait été sélectionnée pour représenter la région le 7 novembre dernier. Auparavant, elle avait également été élue Miss Lyon en 2019.