Amazon : des centaines de postes à pourvoir à l’approche des fêtes

Amazon recrute 650 intérimaires, dans la région, pour passer le pic de Noël.



Les sites de Satolas-et-Bonce et Saint-Priest sont notamment concernés. La campagne de recrutement a commencé et va durer jusqu’au 10 décembre.



Dans le détail 345 recrutements sont prévus à Satolas-et-Bonce et 32 à Saint-Priest.



Les postes concernent particulièrement la mise en stock des articles, le prélèvement, l’emballage, l’expédition et la livraison des commandes des clients.