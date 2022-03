Ambition 2024 : 56 jeunes athlètes ont participé à un atelier de sensibilisation autour de l’alimentation

Ce samedi, de 18h30 à 22h00, dans la cuisine de la brasserie du LOU Rugby située à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, 56 jeunes athlètes du programme “Ambition 2024” ont participé à un atelier culinaire de sensibilisation à une alimentation durable et performante.

Le dispositif, qui a pour vocation de proposer un suivi et un accompagnement personnalisés aux 56 jeunes talents, âgés jusqu’à 25 ans et identifiés pour leurs performances et leur potentiel à entrer en finale des Jeux olympiques de Paris en 2024, a été créé dans le cadre du partenariat entre la MAIF et la Fédération Française d’Athlétisme.

L’objectif du programme de samedi était de faire évoluer leurs habitudes alimentaires en apportant la preuve que performance et impact positif de l’alimentation sur l’environnement peuvent cohabiter dans la même assiette, sans craindre de rompre l’équilibre alimentaire ou de perdre en énergie.

Cette animation était composée de trois séquences différentes :

– Des interventions de Mathieu Jouys, nutritionniste et diététicien consultant à l’INSEP, et de Renaud Lavillenie.

– Un atelier culinaire dispensé par Chloé Charles, cheffe cuisinière découverte dans l’émission Top Chef.

– Un jeu interactif autour de l’alimentation responsable animé par Jean-Luc Fessard, président de l’association “Bon Pour Le Climat” et journaliste spécialisé environnement.