Ambroisie : le risque d’allergie toujours élevé en Auvergne-Rhône-Alpes

Le risque d’allergie aux pollens d’ambroisie reste particulièrement élevé dans la région, notamment dans le Rhône et le Nord-Isère. Selon le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), il est même évalué à 4 sur 5 dans le département du Rhône.



La semaine prochaine, la situation ne devrait pas s’arranger avec la chaleur et le vent qui devraient contribuer à la dissémination des pollens.



Le RNSA rappelle qu’“il est encore temps de détruire l’ambroisie avant qu’elle ne libère tous ses pollens et surtout avant qu’elle ne libère ses graines qui permettront à d‘autres ambroisies de pousser ces prochaines années.” Vous pouvez d’ailleurs réaliser des signalements de plants sur le site www.signalement-ambroisie.fr.