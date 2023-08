Amical : l’OL féminin s’incline contre l’Ajax

Pour son troisième match amical de l’été, l’OL féminin s’est incliné (1-2) ce samedi à Décines contre l’Ajax Amsterdam. Les Fenottes concèdent leur première défaite dans cette série de matchs amicaux après la victoire écrasante (4-0) contre le Grasshopper Zurich et le match nul (3-3) contre l’OM.



Le seul but des Lyonnaises a été inscrit par la jeune Ines Benyahia. Malgré la défaite, la bonne nouvelle du jour est le retour de Griedge Mbock sur les terrains. La défenseure internationale française n’avait plus joué de match depuis plus d’un an.

🙁 Notre 3e match de préparation se termine par une défaite. #OLAJA 🔴🔵 pic.twitter.com/ZAYw1W47i7 — OL Féminin (@OLfeminin) August 26, 2023