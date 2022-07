Amical : l’OM écrase Marignane pour son premier match de préparation (4-1)

L’Olympique de Marseille a parfaitement débuté se préparation avec un premier succès en amical obtenu contre Marignane-Gignac au Centre Robert-Louis-Dreyfus (4-1).

Bamba Dieng a inscrit un triplé et l’autre but marseillais a été l’œuvre de Cédric Bakambu, dans un match où Igor Tudor, le nouveau coach phocéen, a utilisé une défense à trois avec les recrues Samuel Gigot et Isaak Touré.

Le prochain match amical de l’OM est prévu le samedi 16 juillet contre Norwich City. Middlesbrough, le Real Betis et l’AC Milan seront ensuite au programme.

Yvon Marcellin