Amine Noua annonce son départ de l’ASVEL

Après quatorze années passées sous le maillot villeurbannais, Amine Noua a annoncé son départ de l’ASVEL ce mercredi pour s’engager avec le Basket Club Andorra.



Triple champion de France avec le club rhodanien (2016, 2019 et 2021), deux fois vainqueur de la Coupe de France (2019 et 2021), il a également participé à deux reprises au All Star Game (2017 et 2018).



L’intérieur villeurbannais souhaitait “vivre une nouvelle aventure avec une culture différente pour continuer à grandir en tant qu’homme et basketteur.”