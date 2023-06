Anaëlle Anglais prolonge avec l’ASSE féminin

La joueuse stéphanoise Anaëlle Anglais a décidé de prolonger son aventure avec l’ASSE féminin. Celle qui évolue au poste de défenseur et qui est âgée de 24 ans, a signé un contrat d’un an supplémentaire après être arrivé l’été dernier dans le Forez en provenance d’Albi. Elle aidera ainsi son équipe dans son objectif de maintien en première division. Le club du Forez a également communiqué sur le fait qu’elle allait participer à des actions sociales et solidaires dans le cadre de sa démarche RSE.