Anas, l’étudiant qui s’est immolé, est sorti de l’hôpital

Anas va beaucoup mieux. Les proches de l’étudiant qui s’est immolé par le feu en novembre dernier ont communiqué sur l’état de santé de l’étudiant à travers une publication Facebook, sur la page “Soutenons Anas et sa famille“. “Anas a fait beaucoup de progrès et son état s’améliore chaque jour. Il a donc pu quitter l’hôpital pour aller en centre de rééducation ” annonce la famille.

L’étudiant avait été soutenu sur les réseaux sociaux. “Au cours de ses longues journées, Anas a bien lu tous les mails et toutes les lettres qui ont pu lui être envoyées, et les a fortement appréciées. Il vous remercie tous et toutes d’ailleurs pour toutes vos attentions et tous vos mots bienveillants” informe ses proches.

Pour rappel, Anas s’était immolé devant le CROUS de Lyon pour dénoncer la situation précaire dans laquelle se trouvent de nombreux étudiants en France.