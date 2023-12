Andrézieux-Bouthéon : un hommage à Jean-Claude Schalk lors du conseil municipal

L’ancien maire d’Andrézieux-Bouthéon, Jean-Claude Schalk, est décédé ce week-end à l’âge de 74 ans. Un hommage particulier lui sera rendu lors du conseil municipal ce lundi soir. Il avait passé vingt-deux années à la tête de la ville et avait quitté son siège en 2020.



Dans un communiqué, l’actuel maire a rendu hommage à “un homme de défis et de projets. Je tiens à saluer son engagement et sa volonté de porter haut les couleurs et l’ambition de notre Ville. Il a veillé à ce que Andrézieux-Bouthéon trouve toute sa place au sein de la métropole stéphanoise et plus largement dans l’ensemble du département.”