Andrézieux : les championnats régionaux de tir sportif à 10 mètres organisés ce week-end

Plus que quelques jours avant l’un des plus grands événements de Tir Sportif de l’année dans la région au travers des compétitions de tir 10m où se retrouvent les meilleurs régionaux.



Les sportifs de la Ligue (Rhône, Loire, Ain) se retrouvent dans l’enceinte du centre de Tir d’Andrézieux-Bouthéon pour les championnats de tir 10m (air comprimé). Y sont qualifiés les tireurs ayant obtenus les meilleurs résultats aux phases qualificatives lors des épreuves départementales.

« Près de 250 compétiteurs vont participer au travers de 14 séries réparties entre des sessions précision, standard et

vitesse. » indique Serge Balter, président de la Ligue de Tir du Lyonnais.



Les régionaux de tir 10m sont la seconde marche juste avant les championnats de France qui se dérouleront cette année à Tarbes.