Angèle fait son coming-out sur Instagram

Ce lundi, la chanteuse Angèle a posté une photo sur Instagram qui officialise son coming-out et son couple avec l’humoriste Marie Papillon.

Après plusieurs mois de rumeurs, Angèle a décidé de mettre les choses au clair. C’est sur les réseaux sociaux qu’elle a souhaité prendre la parole, et a ainsi posté deux clichés d’elle, portant un t-shirt indiquant “Portrait of Women who love Women”. La légende de cette photo en dit aussi plus sur sa situation amoureuse, “au moins, c’est clair… enfin non pas claire, Marie.”

Proche de ses fans, la chanteuse belge avait déjà laissé paraître quelques indices sur son orientation sexuelle. Dans la chanson “Tu me regardes” elle chantait : “J’y ai pensé parfois, je voulais pas le voir. J’avais chanté déjà mais sans trop savoir. Les échecs me font peur. Je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J’y ai pensé en boucle, tu me plais”.