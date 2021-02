Angèle lance une tombola solidaire avec KickCancer

Ambassadrice de l’association KickCancer, la chanteuse Angèle lance, ce lundi, une tombola solidaire. Plusieurs lots sont à gagner, en faveur de la recherche contre le cancer.

En cette journée internationale dédiée à la lutte contre le cancer, la Bruxelloise a réuni un casting de stars internationales pour une tombola solidaire. Chaque billet vendu permettra aux participants de gagner une vingtaine de lots.

Parmi les lots, se trouve le piano d’Angèle, qu’elle a offert lors d’un concert exclusif donné pour KickCancer à Louvain-la-Neuve.

Outre ce piano et un box spécial dédicacé, la chanteuse a aussi ouvert son carnet d’adresses pour solliciter un extraordinaire casting de stars.

Les lots en jeu : un disque de platine de Damso, un double disque de platine de Stromae, une visite du plateau lors du tournage d’Astérix et Obélix proposé par Guillaume Canet, un sac à main Le petit Bambino de Jacquemus et un fauteuil design de Pierre Paulin.

Mais aussi nombreux prix offerts par Chanel, Clara Luciani, Christine and the Queens, Dua Lipa, Kylie Minogue, Aya Nakamura, Eden Hazard, Julien Doré, Leos Carax, les photographes Pierre et Gilles, Pierre Niney, Pomme, Riad Sattouf ou encore Sofia Coppola.

Vous avez jusqu’au 23 mai pour acheter les billets, au prix de 10 euros.

Les informations sont disponibles sur le site www.naojo.com.