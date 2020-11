Angers – OL (0-1) : les tops et flops

L’OL s’est imposé difficilement à Angers (1-0) grâce à un but de Kadewere en fin de match (82e). Nos tops et flops :

Tops :

-Anthony Lopes a une fois de plus été l’un des meilleurs Lyonnais. Notamment décisif de façon remarquable face à Doumbia à bout portant (52e).

-Dans un milieu de terrain en grande difficulté, Thiago Mendes a été le seul à surnager avec plusieurs belles interventions et orientations.

-Un vrai match de patron pour Marcelo, autoritaire et serein.

–Le but est magnifique du début à la fin : la récupération et l’orientation de Moussa Dembélé, la passe lobée de Léo Dubois et la finition de Tino Kadewere.

Flops :

-Chaque apparition de Rayan Cherki est scrutée à la loupe. Titulaire, le prodige a déçu. Des efforts mais aucune action digne de sa réputation.

-Préféré à Mattia De Sciglio, Melvin Bard a souffert face à la puissance des attaquants angevins. Comme Cherki, il est parti directement au vestiaire sitôt son remplacement effectué.

–Houssem Aouar, qui a stoppé son échauffement et est parti lui aussi au vestiaire après le quatrième changement de Rudi Garcia. Il faudra attendre de connaître les détails pour s’offusquer mais ces attitudes posent question.

–Lucas Paqueta n’a pas confirmé ses dernières bonnes prestations. Excepté une belle ouverture pour Memphis, le Brésilien n’a pas existé.