Animaux mutilés : un nouveau cas découvert dans le Rhône

Le mystère perdure concernant ces affaires qui s’additionnent depuis le début de l’année.



C’est Anthony Degoutte, éleveur du village de La Chapelle-de-Mardore, un petit village à l’Est de Roanne, qui a fait la triste découverte. En allant voir ses animaux pour la première fois ce jeudi, il découvre un de ses veaux mort, mutilé à l’oreille, à la langue et à l’anus.



L’incompréhension plane sur cet incident, et une enquête a été ouverte devant le tribunal de Villefranche. Le parquet a confirmé l’utilisation d’une “arme tranchante”. Depuis le début de l’année, 22 animaux, surtout des chevaux, mais aussi des ânes et des veaux, ont été retrouvés mutilés et/ou tués sans que l’on ne soit parvenu pour l’instant à faire de liens entre toutes ces affaires.