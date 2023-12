Près de Villefranche-sur-Saône, la commune d’Anse va accueillir un marché de Noël ce samedi et dimanche à l’espace Ansolia. Il sera possible de se procurer un sapin avant les fêtes de fin d’années, ainsi que de nombreux produits locaux. Il sera également possible de se restaurer sur place, et en bonus le père Noël devrait même faire un passage sur les lieux.