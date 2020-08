Quelles villes mettent en place le stationnement gratuit ?

En période estivale, et au mois d’août tout particulièrement, la majorité des places de stationnement réglementées sur voirie deviennent gratuites. Toutefois certaines places demeurent payantes.

À Villefranche, le stationnement sera gratuit sur les zones longue durée ainsi que dans les parcs clos. Pour la zone courte durée, rien ne change avec période gratuite durant les 30 premières minutes de stationnement et 60 minutes dans les parkings souterrains.

À Lyon le principe est similaire. Ezone payante « Tempo », qui convient à un stationnement de moyenne durée, toutes les places sont gratuites en août, soit 35 200 places. Un message d’information s’affichera sur les écrans des horodateurs de ces zones pour confirmer aux usagers que le stationnement est gratuit après une tentative d’achat.

Dans les rues les plus fréquentées, pour répondre aux besoins de rotation (commerces, bureaux …) et freiner l’immobilisation de longue durée, les places en zone « Presto », dont le stationnement adapté est de 1h maximum, et « Nocturne » restent payantes : soit 7 500 places restant payantes sur voirie dans les quartiers Presqu’île, Vieux Lyon, Vaise, et Croix-Rousse ainsi que sur les voies commerçantes principales de la ville.

Pour les titulaires de la vignette résident, l’ensemble des places de stationnement Tempo, et Presto, seront gratuites excepté celles des voies interdites au stationnement résidentiel.