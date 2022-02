Le service Vente à Distance du groupe APICIL recherche ses futurs/res commerciaux/ales et commerciaux/ales sédentaires.

Autonomie, Engagement, Sens du Service, Reconnaissance, Equilibre Vie Professionnelle – Vie Personnelle.

Plusieurs postes sont à pourvoir :

B to B ➡️ https://lnkd.in/dH4Hb5S

B to C ➡️ https://lnkd.in/ecM-KtJm