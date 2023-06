Appel à une marche blanche ce jeudi en hommage à Naël

La mère du jeune adolescent de 17 ans tué par un policier ce mardi à Nanterre lance un appel à une marche blanche.



Elle se tiendra ce jeudi à 14 heures devant la préfecture de Nanterre. Endroit non laissé au hasard, puisque la préfecture des Hauts-de-Seine se trouve en face de l’endroit où Naël à perdu la vie.

C’est dans une vidéo postée sur le réseau social Tik Tok que la la mère de Naël appelle également à une marche de la révolte pour son fils, « S’il vous plaît, pour mon fils. On sera tous là », déclare-t-elle au sein de la vidéo.

Ce sera l’occasion pour l’ensemble des habitants de rendre hommage au jeune homme et à sa famille.



D’autres rassemblements sont aussi prévus dans la semaine, dont celui de vendredi à 20h à Lyon, place des Terreaux afin de lutter “contre le racisme, les crimes et les violences policières”.