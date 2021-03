Après 82 ans de séparation, deux meilleures amies se retrouvent

Elles avaient dû fuir l’Allemagne en 1939. La Seconde Guerre Mondiale avait débuté. Après 82 ans de séparation, deux femmes ont réussi à se retrouver, dans des circonstances particulières.



Betty Grebenschikoff, d’origine juive, avait dû fuir l’Allemagne à l’âge de 9 ans, laissant derrière elle, sa meilleure amie, Anne Marie Wahrenberg. La fillette et sa famille s’étaient réfugiées à Shangaï, avant de s’installer aux Etats-Unis dans le New Jersey.



La jeune femme a pu enfin construire sa vie et fonder une famille, sans pour autant oublier son passé.

C’est pourquoi, en 1997, Betty Grebenschikoff a lancé un appel à sa meilleure amie lors d’une conférence avec l’USC Shoah Foundation. Sans aucune nouvelle…



C’est alors, qu’en novembre 2020 un événement inattendu se produit.

Ita Gordon, enseignante à l’Université de Californie, récoltait des témoignages sur les survivants de la Shoah grâce à une visio-conférence organisée par un groupe de musée d’Amérique du Sud.



Une intervenante, de 90 ans se nommant Ana Maria Wahrenberg, retient son intention.

Cette femme a dû également fuir l’Allemagne. Elle s’était réfugiée au Chili et avait modifié son nom afin de s’intégrer plus facilement.



Grace à des recherches, l’enseignante a pu mettre en contact les deux femmes. A cause de la crise sanitaire, la rencontre a dû se faire en visio-conférence.



Les deux amies d’enfance prévoient de se retrouver lorsque la situation sanitaire le permettra.