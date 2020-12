Après Bouygues et Free, SFR lance son service 5G à Lyon

Coup d’envoi pour la 5G de SFR à Lyon ! Au centre des controverses, la 5G continue son implantation progressive sur le territoire français. À Lyon, défiant les craintes de la municipalité écologiste, SFR devient désormais le 3e opérateur, après Bouygues et Free, à proposer un service 5G à ses clients.



Les écologistes à la tête de la ville, qui avait formulé en juin, le vœu d’un moratoire sur la 5G, n’ont pu s’opposer à cette décision. Toutefois, Grégory Doucet souhaite toujours un débat public sur la 5G, comme le voulait également la Convention Citoyenne sur le Climat.



À l’heure actuelle, aucune étude scientifique ne prouve les dangers pour la santé que représente la 5G et ses “ondes de haute fréquence”. L’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, ne rendra son rapport définitif que dans quelques mois sur les effets potentiels de ces ondes de 5e génération.



Néanmoins, d’après un rapport du Haut Conseil pour le Climat paru dimanche, on sait déjà que la 5G va augmenter l’empreinte carbone du numérique.