Après le télé-travail, le télé-sport s’organise à Lyon

L’association Courir à Lyon, suite à l’épidémie de coronavirus et aux mesures qui s’en suivent, a dû suspendre ses événements de running collectif. Pour les remplacer, Courir à Lyon propose désormais une séance de renforcement musculaire ce jeudi à partir de 18h30, en direct sur ses pages Facebook et Instagram.

“À cause du COVID-19, nous ne pouvons plus nous retrouver et nous sommes confinés chez nous jusqu’à nouvel ordre. Nous envoyons beaucoup de force à l’ensemble du personnel médical et nous implorons l’ensemble des personnes qui nous suivent à rester confinés pour ne pas propager le virus.

MAIS ! Nous sommes toujours avec vous, et nous vous proposons une séance de renforcement musculaire ce jeudi à partir de 18h30 en direct sur nos comptes Facebook et Instagram ! 45 minutes de renfo à partager avec vous afin de faire du sport tous ensemble malgré le confinement !

EST-CE QUE VOUS ÊTES PRÊT(E)S ? 🔥🔥”