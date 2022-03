Arles : agressé en prison, Yvan Colonna est entre la vie et la mort

Détenu à la maison centrale d’Arles depuis 2013, Yvan Colonna a été violemment agressé à mains nues par un autre détenu, ce jeudi matin, dans le gymnase de la prison. Il a été pris en charge par les pompiers et transporté à l’hôpital d’Arles. Son pronostic vital est engagé et une enquête a été ouverte et confiée à la policie judiciaire pour “tentative d’assassinat”, a indiqué une source proche de l’enquête à La Provence.

Âgé de 61 ans, Yvan Colonna avait été interpellé en juillet 2003 pour l’assassinat du préfet Claude Erignac en février 1998 à Ajaccio, après quatre ans de cavale dans le maquis. Il a toujours nié les faits mais a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2007, puis à la perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 22 ans en appel en 2009, avant d’être condamné une troisième fois à la perpétuité (sans période de sûreté) en 2011 après l’annulation par la Cour de cassation du verdict d’appel pour vice de forme.