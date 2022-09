Arles : des policiers agressés lors de la Feria du Riz

Durant la nuit de samedi à dimanche, à l’occasion de la Feria du Riz, des policiers ont été agressés par une trentaine d’individus dans le quartier de la Cavalerie à Arles. Des pierres ont été lancées sur les gardiens de la paix et ces derniers ont dû utiliser des grenades de désencerclement pour faire fuir les suspects. Plus tard dans la nuit, d’autres agents de police ont reçu des bouteilles par des personnes alcoolisées. Là encore des grenades de désencerclement et du gaz lacrymogène ont été utilisés. Aucun blessé n’est à déplorer dans ces évènements.