Arthur Bauchet décroche son 3e titre paralympique aux Jeux de Pékin

Le skieur français Arthur Bauchet a décroché ce dimanche sa troisième médaille d’or des Jeux paralympiques sur l’épreuve du slalom. Une belle récompense et une quatrième médaille au total pour celui qui en avait ramené 4 en argent à tout juste 17 ans quatre années en arrière à Pyeonchang. Il permet à la France d’obtenir ainsi une 7e médaille d’or et une 12e médaille lors de cette dernière journée des Jeux. Actuellement 4e au classement derrière la Chine, l’Ukraine et le Canada, la France ne devrait plus bouger de place désormais.