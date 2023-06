Artistes nus : une vidéo “sortie de son contexte” assure la Ville de Lyon

Depuis mardi matin, une vidéo polémique circule sur les réseaux sociaux, dans laquelle une compagnie d’artistes militants écologistes produit une drôle de performance : entièrement nus par moment, des artistes de la compagnie y apparaissent en train de ramper à même la terre, dans un jardin.

Selon Pierre Oliver, maire Républicain du 2ème arrondissement de Lyon, il aurait s’agit d’un spectacle financé par la Ville de Lyon, le tout après avoir « sabré 37 subventions culturelles ».

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

Ce tweet, posté ce mardi, accuse Gregory Doucet de mal utiliser le budget alloué à la culture, qui serait, selon Pierre Oliver, dépensé à des fins « militantes et extrémistes ». Il reproche également à la Ville de Lyon de proposer des spectacles non appropriés à des enfants, que l’on peut voir sur la vidéo.

En réalité, cette vidéo n’est pas récente, et date de 2021. Par ailleurs, la Cie Lundy Granpré, qui a proposé ce spectacle, évoquerait une performance artistique en lien avec la nature, dans laquelle « écosexualité, écoféminisme et botanique jubilatoire sont les fils rouges qui traversent ces protocoles ».

La Ville de Lyon réaffirme son soutien à la compagnie artistique

La Ville de Lyon a tenu à réagir dans un communiqué, où celle-ci réaffirme son soutien à la compagnie ayant produit ce spectacle : « (…) La Ville de Lyon tient à rappeler que cette vidéo est sortie de son contexte. Elle donne à voir un temps de travail et de création artistique, dans le cadre d’une sortie de résidence dans un centre d’art, et non pas un temps de diffusion grand public. (…) La Cie Lundy Granpré bénéficie d’une reconnaissance et d’un soutien de plusieurs autorités, dont l’Etat, au titre d’un dispositif d’accompagnement des jeunes artistes ».

La présence d’enfants de moins de 14 ans démentie

Autre point sur lequel la Ville de Lyon souhaite revenir : celle de la présence de jeunes enfants, qui seraient présents sur la vidéo. Dans son communiqué, la Ville déclare que : « Selon la performance proposée par les artistes, le spectacle est réservé aux plus de 14 ans et aux adultes. Il n’est donc pas ouvert aux enfants ». En outre, les enfants seraient âgés de plus de 14 ans et auraient bénéficié d’un accord parental pour assister à cette performance.

Subventions : la Ville de Lyon se justifie

Quant aux subventions, Gregory Doucet et ses soutiens se défendent : d’après le communiqué de la Ville, la compagnie aurait bel et bien bénéficié d’une aide financière pour ce spectacle, car « La compagnie est composée d’un ancien étudiant du CNSMD et d’une ancienne étudiante de l’ENSATT, deux écoles lyonnaises (…) ». Par ailleurs, la Ville de Lyon affirme que l’indemnité apportée a été l’objet d’un vote auquel deux élus du groupe politique de Pierre Oliver ont assisté : « L’aide apportée a été proposée dans le cadre du Fond d’Intervention Culturel, qui a été renforcé en début de mandat de près de 400 000 euros, pour atteindre 2 M€. (…) Les critères d’aide à la décision, transparents et communiqués en amont aux compagnies, ont également été présentés dans les commissions trimestrielles rassemblant l’ensemble des Adjoints à la Culture des 9 arrondissements (…). Durant cette Commission à laquelle ont assisté deux élus du groupe politique de M. OLIVER (à savoir Mme VERNEY-CARRON et M. BILLARD), les délibérations ont reçu un avis favorable à l’unanimité. »

Ce tweet et l’indignation engendrée témoigne de la profonde rupture entre la Ville de Lyon et une bonne partie des maires de la métropole. Une situation qui semble s’accentuer de jour en jour, creusée par un fossé d’incompréhension entre l’exécutif de la Ville et ses maires.