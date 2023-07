ASSE : des séances d’entraînement ouvertes au public cette semaine

Alors que l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Etienne a repris le chemin de l’entraînement ce lundi pour débuter sa préparation estivale avant la reprise de la Ligue 2 au mois d’août, des séances vont être ouvertes au public cette semaine. Ainsi il sera possible de venir voir les joueurs s’entraîner au Centre sportif Robert-Herbin situé à L’Etrat ce mardi à 10h30, ce mercredi à 10h30, ce jeudi à 17h et enfin ce vendredi à 10h30 et à 17h.