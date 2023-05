ASSE : entraînement ouvert au public ce mercredi

Sur la faim depuis le match vendredi dernier contre Caen, les supporteurs des Verts auront l’occasion de venir rencontrer l’équipe une fois de plus, lors de l’entraînement des pros ouvert au public.



Il se tiendra ce mercredi à 10h30 au centre d’entraînement Robert- Herbin.



En effet, c’est avec l’appui des supporteurs que les Verts poursuivent leur semaine de préparation pour affronter Valenciennes vendredi, match important pour terminer la saison en beauté et conserver une place dans le top 10 en ligue 2.



Cette 38ème et ultime journée est alors attendue pour l’équipe, occasion pour celle-ci de confirmer les bonnes performances de l’ASSE sur le terrain durant cette deuxième moitié de saison.