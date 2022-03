ASSE : Enzo Crivelli disponible en vue du choc contre l’OM

Alors que Pascal Dupraz devra faire sans Wahbi Khazri et Romain Hamouma, tous deux blessés et forfaits pour la réception de l’Olympique de Marseille, samedi (21h), dans l’affiche de la 30e journée de Ligue 1, le coach stéphanois pourra néanmoins compter sur un attaquant de métier en vue de cette rencontre.

En effet, après avoir été constamment embêté par les blessures depuis son arrivée cet hiver au club, l’empêchant de disputer la moindre minute jusqu’à présent sous les couleurs vertes, Enzo Crivelli est enfin disponible pour affronter Marseille.

L’avant-centre, arrivé le 31 janvier et prêté par le club turc d’Antalyaspor, souffrait de blessures à répétition aux adducteurs et aux ischio-jambiers. Débarrassé de ses ennuis de santé, il postule à une place dans le groupe et pourrait même être titularisé vues les absences qui minent l’ASSE aux avants-postes.