ASSE : fin de saison pour Falaye Sacko

C’est un gros coup dur que vient de subir l’ASSE. Touché au genou vendredi dernier lors du match nul contre Troyes (1-1) en ouverture de la 29e journée de Ligue 1, Falaye Sacko est forfait pour le reste de la saison.

Le défenseur international malien de l’AS Saint-Étienne s’est blessé sur un mauvais appui alors que la rencontre avait débuté depuis dix minutes à peine. Une blessure qui a provoqué une grosse inquiétude chez son entraîneur, Pascal Dupraz, qui a fait de Sacko l’un des hommes de base de sa défense cinq.

Crucial dans la redressement des Verts

Prêté sans option d’achat en provenance du Portugal par le Vitória de Guimarães à la toute fin du mercato hivernal, le défenseur central de 26 ans était un titulaire indiscutable depuis un mois et demi au sein de la charnière des Verts avant de se blesser au ligament du genou droit, indique RMC Sport.

Solide en défense, bon dans la relance et juste techniquement, Falaye Sacko a disputé sept matches cette saison avec l’ASSE, en étant à chaque fois aligné dans le onze de départ.

Des adieux prématurés à l’ASSE ?

Sa présence avait notamment permis à Saint-Étienne d’instaurer une bonne dynamique entre début février et la mi-mars qui a impulsé le redressement du club dans le jeu et au classement, Sainté passant de la dernière place à une position de 18e et barragiste relancé dans la course au maintien.

Mais avec cette blessure et la fin de son prêt prévue pour le mois de juin, Falaye Sacko a peut-être dit définitivement adieu aux Verts.