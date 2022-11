ASSE : Laurent Batlles maintenu à la tête de l’équipe

Un communiqué a été publié ce lundi par l’ASSE dans lequel le club et plus particulièrement Roland Romeyer, son président, a conforté Laurent Batlles à la tête de l’équipe professionnelle malgré les difficultés rencontrées dans ce début de saison. Jean-François Soucasse, président exécutif, Loiïc Perrin, coordinateur sportif, et Samuel Rustem, directeur général adjoint, ont également été confortés dans leurs postes selon le Progrès. Une décision qui s’est aussi prise sur la base financière, puisque cela aurait coûté cher à un club mis en péril par la situation actuelle et qui va vite devoir redresser la barre en deuxième partie de saison.