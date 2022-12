ASSE : les mots de l’ancien stéphanois Rémy Cabella pour les Verts

Vainqueur à Clermont avec Lille (0-2), mercredi soir, pour la reprise lors de la 16e journée de Ligue 1, l’ancien stéphanois Rémy Cabella a été interrogé en zone mixte à propos de la situation compliquée que traverse l’AS Saint-Étienne cette saison, le club ligérien pointant à la dernière place de Ligue 2.

Le milieu offensif du LOSC, passé à Sainté entre 2017 et 2019, a lancé un cri du cœur envers l’ASSE, danc ces propos rapportés par France Bleu : “Ça me fait chier, j’ai envie d’être avec eux, de les aider et de les pousser, a déclaré l’international français. Voir Sainté à cette place, ce n’est pas Saint-Étienne. Je souhaite de tout coeur que les joueurs prennent conscience qu’ils sont dans un club historique, dans un grand club, qu’il y a des supporters derrière pour qui ce club, c’est toute leur vie. Il ne faut pas se relâcher, je leur souhaite de tout coeur de se battre, qu’ils sachent que nous sommes nombreux à être derrière eux“.

Arrivé au LOSC cet été après avoir terminé la saison passée avec Montpellier, lui qui avait été obligé de résilier son contrat au début d’année 2022 avec le club russe de Krasnodar en raison de la guerre en Ukraine, Rémy Cabella avait lancé plusieurs appel du pied à l’ASSE afin d’en revêtir une nouvelle fois les couleurs. Cela n’avait pas abouti mais nul doute que les Stéphanois s’en mordent un peu les doigts aujourd’hui…