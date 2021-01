ASSE – OL (0-5) : les tops

L’Olympique Lyonnais s’est offert une promenade de santé en s’imposant 5-0 à Saint-Etienne à l’occasion de la 21ème journée de Ligue 1.

Les tops :

–L’OL passe historiquement devant l’ASSE dans l’histoire des derbies : 45 victoires à 44 (33 nuls) toutes compétitions confondues. C’est la première fois depuis 1957 que les Lyonnais mènent.

–L’OL est capable de marquer sur coups de pied arrêtés avec quatre buts sur cinq ce dimanche soir ! Auteur d’un doublé, Marcelo n’avait plus marqué depuis avril 2018. Tino Kadewere a inscrit le premier but à la réception d’un corner mettant fin à une terrible disette : Lyon n’avait plus marqué sur corner depuis 51 matchs toutes compétitions confondues.

–Memphis Depay n’a pas marqué mais a été impliqué sur trois buts sur cinq.

–L’OL reste dans la course au titre, troisième à deux points du PSG et du LOSC, également vainqueurs ce week-end.

Les flops :

-Des flops après une victoire 5-0 dans le derby ? Vous rigolez ? Pas un flop mais une interrogation : pourquoi dans un match aussi facile Rudi Garcia a-t-il autant tardé à effectuer ses cinq remplacements ?