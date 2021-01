ASSE – OL : l’avant-match

L’OL se déplace ce dimanche à Saint-Etienne (21h) pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Au-delà de l’énorme enjeu historique (lire ‘’le saviez-vous ?’’ en bas de cet article), l’Olympique Lyonnais a besoin de se relancer après sa déconvenue devant Metz (0-1). Sonnés dimanche soir, les joueurs de Rudi Garcia se sont vite projetés sur le derby. Invaincu lors des huit derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls), l’OL peut faire la passe de neuf pour la première fois depuis mars 2005-avril 2006.

Privés au milieu de Lucas Paqueta (suspendu) et d’Houssem Aouar (problème musculaire), Rudi Garcia pourrait changer de système et troquer son 4-3-3 contre un 4-2-3-1. En défense, Maxwel Cornet est également forfait en raison de pépins physiques.



L’adversaire :

Seizième, Saint-Etienne n’a remporté qu’un seul de ses 17 derniers matches de Ligue 1 (7 nuls, 9 défaites), c’est moins que toute autre équipe. Pour ne rien arranger, les Verts sont fortement handicapés par une épidémie de Covid-19. Sept joueurs seront absents (Bajic, Green, Silva, Debuchy, Moukoudi, Monnet-Paquet et Souici) et il y a uneinterrogation sur le niveau physique des joueurs qui font leur retour après avoir été testés positifs depuis le 12 janvier (Kolodziejczak, Youssouf, Bouanga, Abi et Hamouma).

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ‘’Les positions au classement ne comptent pas dans un derby, il n’y a pas de favori. Faisons-en sorte de passer devant d’un point de vue historique…Attention à l’excès de motivation qui peut faire déjouer.’’

Claude Puel (ent. Saint-Etienne) :

🎙️ Claude #Puel 👔 : "On est mobilisés et on le montre d'ailleurs à chaque match même si on est frustrés de ne pas prendre les points qui nous font défaut. Nos jeunes ont du sang vert 💚. On défendra crânement notre chance !" pic.twitter.com/yRIP5CuHwa — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 22, 2021

Les joueurs à suivre :

Anthony Lopes. Qui d’autre aime autant le derby que lui dans l’effectif actuel de l’OL ? Fautif sur le but encaissé devant Metz (0-1), le gardien doit se faire violence pour retrouver une certaine insouciance sur ses sorties. Perturbé par les polémiques, ‘’Antho’’ doute, ce qui est la pire chose qui puisse arriver à un gardien de but.

Memphis Depay. Impliqué sur 16 buts cette saison, le Néerlandais a rarement brillé contre Saint-Etienne (1 but et 1 passe en 7 matchs). Pour ce qui sera probablement son dernier derby, le capitaine devra mener les siens vers la victoire.



Le saviez-vous ?



L'enjeu du 122ème #derby va bien au-delà du classement actuel : en cas de succès à Geoffroy-Guichard, les Lyonnais doubleraient enfin les Stéphanois qui sont devant depuis…1957 ! 44 victoires de chaque côté (officiellement, car il y aussi une victoire de l'OL aux t.a.b en coupe) — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) January 22, 2021

ASSE-OL, 21ème journée de L1, à vivre ce mercredi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !